Після смерті Гандзюк справу нападу на неї з кислотою перекваліфікували
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Після смерті херсонської активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк кримінальне провадження щодо нападу на неї з кислотою, що сталося наприкінці липня, перекваліфікували на закінчене умисне вбивство. Про це УНН повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.
"Перекваліфікували на закінчений злочин "умисне вбивство", скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю на замовлення", - вказав Тракало.
З його слів, тепер провадження буде розслідуватися за п.п. 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ.
Нагадаємо, 4 листопада активісти заявили про смерть облитої наприкінці липня кислотою радниці мера Херсона Катерини Гандзюк. Інформацію про це підтвердили нардеп Олена Сотник та юрист Масі Найєм. Як повідомило УНН джерело у правоохоронних органах, за попередніми даними, причиною смерті став тромб.
Як повідомляв УНН, напад на Гандзюк стався 31 липня: жінку облили невідомою речовиною у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Гандзюк перенесла 11 операцій. Вона перебувала в реанімації у Києві.
Четверо підозрюваних у нападі на Катерину Гандзюк визнали свою провину. Суд обрав запобіжні заходи п’ятьом підозрюваним у злочині. Водночас іншого підозрюваного, Миколу Новікова, відпустили з-під варти. Органи досудового розслідування припинили кримінальне провадження стосовно нього.