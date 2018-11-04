Після смерті Гандзюк справу нападу на неї з кислотою перекваліфікували

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Після смерті херсонської активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк кримінальне провадження щодо нападу на неї з кислотою, що сталося наприкінці липня, перекваліфікували на закінчене умисне вбивство. Про це УНН повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.