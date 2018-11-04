Активісти заявили про смерть облитої кислотою Гандзюк
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Активісти заявили про смерть облитої наприкінці липня кислотою радниці мера Херсона Катерини Гандзюк. Про це повідомили у спільноті "Хто замовив Катю Гандзюк" у Facebook, передає УНН.
"Катя померла. Деталі будуть пізніше. Прохання не турбувати родичів. Друзі протягом доби нададуть більше інформації", - йдеться у повідомленні.
Це підтвердила і активістка Автомайдану Катерина Кувіта: "Катя Гандзюк померла".
У прес-службі поліції Києва кореспонденту УНН повідомили, що "такої інформації наразі немає".
Як повідомляв УНН, напад на Гандзюк стався 31 липня: жінку облили невідомою речовиною у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Кримінальне провадження за фактом вчинення замаху передали до центрального апарату Служби безпеки України.
Четверо підозрюваних у нападі на Катерину Гандзюк визнали свою провину. Суд обрав запобіжні заходи п’ятьом підозрюваним у злочині. Водночас іншого підозрюваного, Миколу Новікова, відпустили з-під варти. Органи досудового розслідування припинили кримінальне провадження стосовно нього.