Активисты заявили о смерти облитой кислотой Гандзюк
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Активисты заявили о смерти облитой в конце июля кислотой советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом сообщили в сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк" в Facebook, передает УНН.
"Катя умерла. Детали будут позже. Просьба не беспокоить родственников. Друзья в течение суток предоставят больше информации", - говорится в сообщении.
Это подтвердила и активистка Автомайдана Екатерина Кувита: "Катя Гандзюк умерла".
В пресс-службе полиции Киева корреспонденту УНН сообщили, что "такой информации пока нет".
Как сообщал УНН, нападение на Гандзюк произошло 31 июля: женщину облили неизвестным веществом в Херсоне. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. Уголовное производство по факту совершения покушения передали в центральный аппарат Службы безопасности Украины.
Четверо подозреваемых в нападении на Екатерину Гандзюк признали свою вину. Суд избрал меры пяти подозреваемым в преступлении. В то же время другого подозреваемого, Николая Новикова, отпустили из-под стражи. Органы предварительного расследования прекратили уголовное производство в отношении него.