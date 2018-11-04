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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108187 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116060 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 154388 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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7 марта, 17:42 • 147771 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138056 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128977 просмотра

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7 марта, 08:52 • 173609 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141688 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145427 просмотра

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Активисты заявили о смерти облитой кислотой Гандзюк

Активисты заявили о смерти облитой кислотой Гандзюк

Киев  •  УНН

 • 30379 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Активисты заявили о смерти облитой в конце июля кислотой советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом сообщили в сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк" в Facebook, передает УНН.

"Катя умерла. Детали будут позже. Просьба не беспокоить родственников. Друзья в течение суток предоставят больше информации", - говорится в сообщении.

Это подтвердила и активистка Автомайдана Екатерина Кувита: "Катя Гандзюк умерла".

В пресс-службе полиции Киева корреспонденту УНН сообщили, что "такой информации пока нет".

Как сообщал УНН, нападение на Гандзюк произошло 31 июля: женщину облили неизвестным веществом в Херсоне. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. Уголовное производство по факту совершения покушения передали в центральный аппарат Службы безопасности Украины.

Четверо подозреваемых в нападении на Екатерину Гандзюк признали свою вину. Суд избрал меры пяти подозреваемым в преступлении. В то же время другого подозреваемого, Николая Новикова, отпустили из-под стражи. Органы предварительного расследования прекратили уголовное производство в отношении него.

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