Підозрюваного у замаху на Гандзюк відпустили з-під варти
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Підозрюваного у нападі на помічницю мера Херсона Катерину Гандзюк Миколу Новікова відпустили з-під варти. Органи досудового розслідування припинили кримінальне провадження стосовно нього. Про це у коментарі УНН повідомив адвокат Новікова Камілжан Шадманов.
"Відпустили з-під варти. Прокуратура надала постанову про закриття кримінального провадження стосовно нього (Новікова, - ред.) за всіма статтями. Його провина у скоєнні даного злочину не доведена, тому провадження і припинили", - зазначив захисник.
Сьогодні суд розглядав апеляційну скаргу адвоката. Однак, оскільки Новіков на момент апеляції був звільнений з-під варти, захисник клопотав про залишення скарги без розгляду.
Нагадаємо, Миколу Новіка взяли під варту за підозрою у нападі на активістку Катерину Гандзюк. Однак свідки розповіли, що Новіков відпочивав на морі у Херсонській області у день злочину.
Як повідомляв УНН, напад на Катерину Гандзюк стався 31 липня: жінку облили невідомою речовиною у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Кримінальне провадження за фактом вчинення замаху на Гандзюк передали до центрального апарату Служби безпеки України.