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Подозреваемого в покушении на Гандзюк отпустили из-под стражи

Киев • УНН

 • 11832 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Подозреваемый в нападении на помощницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Органы досудебного расследования прекратили уголовное производство в отношении него. Об этом в комментарии УНН сообщил адвокат Новикова Камилжан Шадманов.

Подозреваемого в покушении на Гандзюк отпустили из-под стражи

"Отпустили из-под стражи. Прокуратура предоставила постановление о закрытии уголовного производства в отношении него (Новикова, - ред.) по всем статьям. Его вина в совершении данного преступления не доказана, поэтому производство и прекратили", - отметил защитник.

Сегодня суд рассматривал апелляционную жалобу адвоката. Однако, поскольку Новиков на момент апелляции был освобожден из-под стражи, защитник ходатайствовал об оставлении жалобы без рассмотрения.

Напомним, Николая Новика взяли под стражу по подозрению в нападении на активистку Екатерину Гандзюк. Однако свидетели рассказали, что Новиков отдыхал на море в Херсонской области в день преступления.

Как сообщал УНН, нападение на Екатерину Гандзюк произошло 31 июля: женщину облили неизвестным веществом в Херсоне. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. Уголовное производство по факту совершения покушения на Гандзюк передали в центральный аппарат Службы безопасности Украины.

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