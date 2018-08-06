Напад на Гандзюк: суд взяв під варту підозрюваного

Так, суд обрав підозрюваному Миколі Новікову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місці без альтернативи внесення застави.

Прокуратура клопотала про тримання під вартою строком на 60 діб. Водночас захисник підозрюваного наполягав на відмові клопотання сторони обвинувачення. Адвокат заявив, що його підзахисний перебуває під вартою незаконно і він не був знайомий з Гандзюк. За його словами, один зі свідків не впізнав у підозрюваному особу нападника, інший – "вводить слідство в обману". Крім того, він зазначив, що у підозрюваного було алібі: на момент скоєння злочину "він перебував у с. Більшовик на відпочинку". Таким чином, сторона захисту наполягла на більш м’якому запобіжному заході.

Крім того, суд допитав свідка зі сторони захисту – сестру підозрюваного. Вона, підтвердила, що він перебував на відпочинку у с. Більшовик. За її словами, 27 липня вона з чоловіком, двома дітьми, братом, Миколою Новіковим, а також із гостями зі Львова, які прибули до них 25 липня, вирушили на море у цей населений пункт. Відпочивали до 1 серпня. Там компанія зупинилася у наметовому містечку біля фургону, де один зі свідків бачив їх "кожну хвилину".

Нагадаємо, напад на активістку Катерину Гандзюк стався 31 липня: жінку облили невідомою речовиною в Херсоні.

Її госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Згодом її привезли до Київського опікового центру. Кримінальне провадження за фактом вчинення замаху на Гандзюк розслідуватиме центральний апарат Служби безпеки України.