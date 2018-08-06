Нападение на Гандзюк: суд взял под стражу подозреваемого

Так, суд избрал подозреваемому Николаю Новикову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без альтернативы внесения залога.

Прокуратура ходатайствовала о содержании под стражей сроком на 60 суток. В то же время защитник подозреваемого настаивал и отказе ходатайству стороны обвинения. Адвокат заявил, что его подзащитный находится под стражей незаконно и он не был знаком с Гандзюк. По его словам, один из свидетелей не узнал в подозреваемом личность нападавшего, другой - "вводит следствие в заблуждение". Кроме того, он отметил, что у подозреваемого было алиби: в момент совершения преступления "он находился в с. Большевик на отдыхе". Таким образом, сторона защиты настояла на более мягкой мере пресечения.

Кроме того, суд допросил свидетеля со стороны защиты - сестру подозреваемого. Она подтвердила, что он находился на отдыхе в с. Большевик. По ее словам, 27 июля она с мужем, двумя детьми, братом, Николаем Новиковым, а также с гостями из Львова, которые прибыли к ним 25 июля, отправились на море в этот населенный пункт. Отдыхали до 1 августа. Там компания остановилась в палаточном городке возле фургона, где один из свидетелей видел их "каждую минуту".

Напомним, нападение на активистку Екатерину Гандзюк произошло 31 июля: женщину облили неизвестным веществом в Херсоне.

Ее госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. Впоследствии ее привезли в Киевский ожоговый центр. Уголовное производство по факту совершения покушения на Гандзюк будет расследовать центральный аппарат Службы безопасности Украины.