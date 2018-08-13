Напад на Гандзюк: свідки заявили, що підозрюваний відпочивав з ними на морі

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Микола Новіков, якого взяли під варту за підозрою у нападі на в.о. керуючої справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк, відпочивав на морі у Херсонській області у день злочину. Про це повідомила одна зі свідків, яка у той час відпочивала з Новіковим, передає УНН. Відеозапис розмови зі свідками опублікувала журналістка Мар'яна П'єцух.