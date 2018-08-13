Напад на Гандзюк: свідки заявили, що підозрюваний відпочивав з ними на морі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Микола Новіков, якого взяли під варту за підозрою у нападі на в.о. керуючої справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк, відпочивав на морі у Херсонській області у день злочину. Про це повідомила одна зі свідків, яка у той час відпочивала з Новіковим, передає УНН. Відеозапис розмови зі свідками опублікувала журналістка Мар'яна П'єцух.
Так, за словами свідка, вони були на відпочинку з 25 липня до 1 серпня.
"Ми щоранку прокидалися і були всі разом, тому що ми жили в наметах. Завжди були всі на виду. Не було такого, щоб його (Новікова, - ред.) не було. Ми завжди були всі разом. ... Якби його (Новікова, - ред.) не було 2-3 години, ми б помітили. ... 31 липня, як завжди, ми прокинулися. Микола спав у шатрі, де була наша кухня. Усе було як завжди, як звичайний день на морі. Я не можу до хвилини описати, як все було. З ним (Новіковим, - ред.) фотографії я не робила, тому що я відпочивала зі своєю сім'єю. Але я запевняю, що він був з нами всі дні", - сказала свідок.
Крім того, вона розповіла, що познайомилася з сестрою Новікова, Іриною, два роки тому.
"У нас було трагічне знайомство. Моя двоюрідна сестра та старша дочка Ірини розбилися в автокатастрофі на смерть", - зазначила жінка.
Свідки заявили, що "не є родичами Новікова", а також "не мають ні бізнесових, ні фінансових зв'язків" із ним.
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Нагадаємо, напад на активістку Катерину Гандзюк стався 31 липня в Херсоні: жінку облили невідомою речовиною. Її госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Згодом її привезли до Київського опікового центру.
Крім того, експерти встановили, що щільність кислоти, виявленої на одязі Гандзюк, вдвічі більша за речовину, що використовується в автомобільних акумуляторних батареях.
Суд у Херсоні вже взяв під варту одного з підозрюваних у злочині.