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Названо замовників замаху на Гандзюк

Названо замовників замаху на Гандзюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. У справі щодо нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк, яку Генеральна прокуратура передала Службі безпеки України, говориться про те, що замах на неї здійснено на замовлення представників правоохоронних та державних органів за сприяння сепаратистських організацій на території півдня України. Про це повідомив у Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.

Метою нападу була дестабілізація суспільно-політичної обстановки на півдні держави.

Нагадаємо, місце, де була придбана кислота, яку використовували при нападі на помічницю мера Херсона Катерину Гандзюк, встановлено.

Нагадаємо, у Національній поліції України заявили про ще одного учасника замаху на помічницю мера Херсона Катерину Гандзюк.

Як повідомляв УНН, напад на активістку Катерину Гандзюк стався 31 липня в Херсоні: жінку облили невідомою речовиною. Її госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Згодом її привезли до Київського опікового центру.

Крім того, експерти встановили, що щільність кислоти, виявленої на одязі Гандзюк, вдвічі більша за речовину, що використовується в автомобільних акумуляторних батареях.

Суд у Херсоні вже взяв під варту одного з підозрюваних у злочині.

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