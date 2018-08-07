У Нацполіції заявили про ще одного підозрюваного у замаху на Гандзюк
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Національній поліції України заявили про ще одного учасника замаху на помічницю мера Херсона Катерину Гандзюк. Поліція просить громадян та ЗМІ допомогти встановити його місцеперебування. Про це сьогодні повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв на брифінгу у Києві, передає УНН.
“Сьогодні вранці я отримав постанову слідчого щодо надання дозволу на розголошення таємниці досудового розслідування. І хочу, щоби нам громадяни, журналісти допомогли встановити особу ще одного майбутнього підозрюваного у вчиненні цього правопорушення”, — сказав він.
На уточнення журналістів про те, яка була роль цієї другої особи у вчиненні замаху на Катерину Гандзюк, С.Князєв відповів: “Ми вважаємо, що ця особа брала участь у вчиненні вказаного правопорушення”.
Як повідомляв УНН, напад на активістку Катерину Гандзюк стався 31 липня: жінку облили невідомою речовиною в Херсоні.
Її госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Згодом її привезли до Київського опікового центру. Кримінальне провадження за фактом вчинення замаху на Гандзюк розслідуватиме центральний апарат Служби безпеки України.