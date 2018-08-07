В Нацполиции заявили об еще одном подозреваемом в покушении на Гандзюк

"Сегодня утром я получил постановление следователя о предоставлении разрешения на разглашение тайны досудебного расследования. И хочу, чтобы нам граждане, журналисты помогли установить личность еще одного будущего подозреваемого в совершении этого правонарушения", - сказал он.

На уточнение журналистов о том, какова была роль этого второго лица в совершении покушения на Екатерину Гандзюк, С.Князев ответил: "Мы считаем, что этот человек участвовал в совершении указанного правонарушения".

Как сообщал УНН, нападение на активистку Екатерину Гандзюк произошло 31 июля: женщину облили неизвестным веществом в Херсоне.

Ее госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. Впоследствии ее привезли в Киевский ожоговый центр. Уголовное производство по факту совершения покушения на Гандзюк будет расследывать центральный аппарат Службы безопасности Украины.