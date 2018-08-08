Замах на Гандзюк: встановлено місце, де була придбана кислота
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Місце, де була придбана кислота, яку використовували при нападі на помічницю мера Херсона Катерину Гандзюк, встановлено. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін, передає УНН.
"На сьогодні можу сказати, що встановлено місце, де була придбана кислота, яку використовували при нападі на жінку. Знайдено та вилучено понад 530 пляшок з цим розчином. Встановлена і допитана особа, яка реалізовувала кислоту", - написав Аброськін.
Він зазначив, що уже є якісне фото зображення особи, яка придбала розчин.
"Це саме та особа, про яку вчора на брифінгу говорив голова Нацполіції Сергій Князєв, і на сьогодні проводяться заходи з метою її встановлення", - додав перший заступник очільника НПУ.
Нагадаємо, у Національній поліції України заявили про ще одного учасника замаху на помічницю мера Херсона Катерину Гандзюк.
Як повідомляв УНН, напад на активістку Катерину Гандзюк стався 31 липня в Херсоні: жінку облили невідомою речовиною. Її госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Згодом її привезли до Київського опікового центру.
Крім того, експерти встановили, що щільність кислоти, виявленої на одязі Гандзюк, вдвічі більша за речовину, що використовується в автомобільних акумуляторних батареях.
Суд у Херсоні вже взяв під варту одного з підозрюваних у злочині.