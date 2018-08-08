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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Покушение на Гандзюк: установлено место, где была приобретена кислота

Покушение на Гандзюк: установлено место, где была приобретена кислота

Киев  •  УНН

 • 12634 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Место, где была приобретена кислота, которую использовали при нападении на помощницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, установлено. Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, передает УНН.

"На сегодняшний день могу сказать, что установлено место, где была приобретена кислота, которую использовали при нападении на женщину. Найдено и изъято более 530 бутылок с этим веществом. Установлено и допрошено лицо, которое реализовывало кислоту", - написал Аброськин.

Он отметил, что уже есть качественное фото изображение лица, которое приобрело раствор.

"Это именно то лицо, о котором вчера на брифинге говорил глава Нацполиции Сергей Князев, и сегодня проводятся мероприятия с целью его установки", - добавил первый заместитель главы НПУ.

Напомним, в Национальной полиции Украины заявили об еще одном участнике покушения на помощницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

Как сообщал УНН, нападение на активистку Екатерину Гандзюк произошло 31 июля в Херсоне: женщину облили неизвестным веществом. Ее госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. Впоследствии ее привезли в Киевский ожоговый центр.

Кроме того, эксперты установили, что плотность кислоты, обнаруженной на одежде Гандзюк, вдвое больше вещества, которое используют в автомобильных аккумуляторных батареях.

Суд в Херсоне уже взял под стражу одного из подозреваемых в преступлении.

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