Покушение на Гандзюк: установлено место, где была приобретена кислота
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Место, где была приобретена кислота, которую использовали при нападении на помощницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, установлено. Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, передает УНН.
"На сегодняшний день могу сказать, что установлено место, где была приобретена кислота, которую использовали при нападении на женщину. Найдено и изъято более 530 бутылок с этим веществом. Установлено и допрошено лицо, которое реализовывало кислоту", - написал Аброськин.
Он отметил, что уже есть качественное фото изображение лица, которое приобрело раствор.
"Это именно то лицо, о котором вчера на брифинге говорил глава Нацполиции Сергей Князев, и сегодня проводятся мероприятия с целью его установки", - добавил первый заместитель главы НПУ.
Напомним, в Национальной полиции Украины заявили об еще одном участнике покушения на помощницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.
Как сообщал УНН, нападение на активистку Екатерину Гандзюк произошло 31 июля в Херсоне: женщину облили неизвестным веществом. Ее госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. Впоследствии ее привезли в Киевский ожоговый центр.
Кроме того, эксперты установили, что плотность кислоты, обнаруженной на одежде Гандзюк, вдвое больше вещества, которое используют в автомобильных аккумуляторных батареях.
Суд в Херсоне уже взял под стражу одного из подозреваемых в преступлении.