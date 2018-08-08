Справа Гандзюк: у поліції розповіли про результати експертизи

"У ході розслідування слідчі призначили низку необхідних експертних досліджень. Відтак експерти встановили, що щільність кислоти, виявленої на одязі чиновниці Херсонської міськради, вдвічі більша за речовину, що використовується в автомобільних акумуляторних батареях", - йдеться в повідомленні.

Крім того, правоохоронці перевіряють інформацію, яка почала надходити до поліції після звернення до громадян і засобів масової інформації із закликом посприяти у встановленні особи чоловіка, ймовірно причетного до нападу на активістку.

Нагадаємо, напад на активістку Катерину Гандзюк стався 31 липня: жінку облили невідомою речовиною в Херсоні. Її госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Згодом її привезли до Київського опікового центру. Кримінальне провадження за фактом вчинення замаху на Гандзюк розслідуватиме центральний апарат Служби безпеки України. Суд у Херсоні взяв під варту одного з підозрюваних у злочині. Згодом у Нацполіції заявили про ще одного учасника замаху на помічницю мера Херсона Катерину Гандзюк.