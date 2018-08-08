Дело Гандзюк: в полиции рассказали о результатах экспертизы

"В ходе расследования следователи назначили ряд необходимых экспертных исследований. Поэтому эксперты установили, что плотность кислоты, обнаруженной на одежде чиновницы Херсонского горсовета, вдвое больше вещества, которое используют в автомобильных аккумуляторных батареях", - говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители проверяют информацию, которая начала поступать в полицию после обращения к гражданам и средствам массовой информации с призывом оказать содействие в установлении личности мужчины, вероятно причастного к нападению на активистку.

Напомним, нападение на активистку Екатерину Гандзюк произошел 31 июля: женщину облили неизвестным веществом в Херсоне. Ее госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. Впоследствии ее привезли в Киевский ожоговый центр. Уголовное производство по факту совершения покушения на Гандзюк будет расследовать центральный аппарат Службы безопасности Украины. Суд в Херсоне взял под стражу одного из подозреваемых в преступлении. Впоследствии в Нацполиции заявили об еще одном участнике покушения на помощницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.