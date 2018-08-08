Дело Гандзюк: в полиции рассказали о результатах экспертизы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Полиция проверяет новые детали, которые становятся известным в ходе следствия, в том числе и по орудию нападения на помощницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины, передает УНН.
"В ходе расследования следователи назначили ряд необходимых экспертных исследований. Поэтому эксперты установили, что плотность кислоты, обнаруженной на одежде чиновницы Херсонского горсовета, вдвое больше вещества, которое используют в автомобильных аккумуляторных батареях", - говорится в сообщении.
Кроме того, правоохранители проверяют информацию, которая начала поступать в полицию после обращения к гражданам и средствам массовой информации с призывом оказать содействие в установлении личности мужчины, вероятно причастного к нападению на активистку.
Напомним, нападение на активистку Екатерину Гандзюк произошел 31 июля: женщину облили неизвестным веществом в Херсоне. Ее госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. Впоследствии ее привезли в Киевский ожоговый центр. Уголовное производство по факту совершения покушения на Гандзюк будет расследовать центральный аппарат Службы безопасности Украины. Суд в Херсоне взял под стражу одного из подозреваемых в преступлении. Впоследствии в Нацполиции заявили об еще одном участнике покушения на помощницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.