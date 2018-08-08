Названы заказчики покушения на Гандзюк

Целью нападения была дестабилизация общественно-политической обстановки на юге страны.

Напомним, место, где была приобретена кислота, которую использовали при нападении на помощницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, установлено.

Напомним, в Национальной полиции Украины заявили о еще одном участнике покушения на помощницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.



Как сообщал УНН, нападение на активистку Екатерину Гандзюк произошло 31 июля в Херсоне: женщину облили неизвестным веществом. Ее госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Гандзюк получила химических ожогов более 30% тела. Впоследствии ее привезли в Киевский ожоговый центр.



Кроме того, эксперты установили, что плотность кислоты, обнаруженной на одежде Гандзюк, вдвое больше вещества, которое используется в автомобильных аккумуляторных батареях.



Суд в Херсоне уже взял под стражу одного из подозреваемых в преступлении.