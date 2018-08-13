Нападение на Гандзюк: свидетели заявили, что подозреваемый отдыхал с ними на море

Так, по словам свидетельницы, они были на отдыхе с 25 июля по 1 августа.

"Мы каждое утро просыпались и были все вместе, потому что мы жили в палатках. Всегда были все на виду. Не было такого, чтобы его (Новикова, - ред.) не было. Мы всегда были все вместе. ... Если бы его (Новикова, - ред.) не было 2-3 часа, мы бы заметили. ... 31 июля, как всегда, мы проснулись. Николай спал в шатре, где была наша кухня. Все было как всегда, как обычный день на море. Я не могу до минуты описать, как все было. С ним (Новиковым, - ред.) фотографии я не делала, потому что я отдыхала со своей семьей. Но я уверяю, что он был с нами все дни", - сказала свидетель.

Кроме того, она рассказала, что познакомилась с сестрой Новикова, Ириной, два года назад.

"У нас было трагическое знакомство. Моя двоюродная сестра и старшая дочь Ирины разбились в автокатастрофе на смерть", - отметила женщина.

Свидетели заявили, что "не являются родственниками Новикова", а также "не имеют ни бизнес-, ни финансовых связей" с ним.

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Напомним, нападение на активистку Екатерину Гандзюк произошло 31 июля в Херсоне: женщину облили неизвестным веществом. Ее госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. Впоследствии ее привезли в Киевский ожоговый центр.

Кроме того, эксперты установили, что плотность кислоты, обнаруженной на одежде Гандзюк, вдвое больше вещества, используемое в автомобильных аккумуляторных батареях.

Суд в Херсоне уже взял под стражу одного из подозреваемых в преступлении.