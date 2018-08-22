Справа Гандзюк: четверо підозрюваних визнали свою провину
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Четверо підозрюваних у нападі на Катерину Гандзюк визнали свою провину та повідомили слідству, що за гроші погодилися здійснити напад на жінку. Про це УНН повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.
"Четверо затриманих повідомили, що отримали грошову пропозицію для здійснення нападу на К. Гандзюк. Цю пропозицію отримували від п’ятого громадянина, який наразі відмовляється співпрацювати зі слідством", - повідомив Тракало.
Він додав, що четверо підозрюваних розкаялися у своїх діях.
Нагадаємо, підозрюваного у нападі на активістку Катерину Гандзюк Миколу Новікова відпустили з-під варти. Органи досудового розслідування припинили кримінальне провадження стосовно нього.
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Як повідомляв УНН, напад на Гандзюк стався 31 липня: жінку облили невідомою речовиною у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Кримінальне провадження за фактом вчинення замаху на активістку передали до центрального апарату Служби безпеки України.