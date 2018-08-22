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У прокуратурі пояснили закриття провадження проти підозрюваного у нападі на Гандзюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Кримінальне провадження стосовно Миколи Новікова, якого підозрювали нападі на помічницю мера Херсона Катерину Гандзюк, закрили, тому що була встановлена його непричетність до скоєння злочину. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Херсонської області.

У прокуратурі пояснили закриття провадження проти підозрюваного у нападі на Гандзюк

"Прокуратура закрила кримінальне провадження стосовно Новікова за відсутністю в його діях складу злочину", - пояснили у відомстві.

Зазначено, що всі попередні покази Новікова щодо місця його перебування на час скоєння злочину слідством та особисто ним були спростовані. Він дав нові свідчення, вказавши, що був у Херсоні поблизу місця скоєння злочину.

"На час скоєння злочину він дійсно перебував неподалік місця його скоєння, про що свідчили свідки, які могли його там бачити. Він там (у Херсоні, - ред.) перебував за власними справами. Злочин він не скоював", - проінформували у прокуратурі.

Нагадаємо, підозрюваного у нападі на активістку Катерину Гандзюк Миколу Новікова відпустили з-під варти. Органи досудового розслідування припинили кримінальне провадження стосовно нього. 

Як повідомляв УНН, напад на Гандзюк стався 31 липня: жінку облили невідомою речовиною у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Кримінальне провадження за фактом вчинення замаху на активістку передали до центрального апарату Служби безпеки України.

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