У прокуратурі пояснили закриття провадження проти підозрюваного у нападі на Гандзюк
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Кримінальне провадження стосовно Миколи Новікова, якого підозрювали нападі на помічницю мера Херсона Катерину Гандзюк, закрили, тому що була встановлена його непричетність до скоєння злочину. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Херсонської області.
"Прокуратура закрила кримінальне провадження стосовно Новікова за відсутністю в його діях складу злочину", - пояснили у відомстві.
Зазначено, що всі попередні покази Новікова щодо місця його перебування на час скоєння злочину слідством та особисто ним були спростовані. Він дав нові свідчення, вказавши, що був у Херсоні поблизу місця скоєння злочину.
"На час скоєння злочину він дійсно перебував неподалік місця його скоєння, про що свідчили свідки, які могли його там бачити. Він там (у Херсоні, - ред.) перебував за власними справами. Злочин він не скоював", - проінформували у прокуратурі.
Нагадаємо, підозрюваного у нападі на активістку Катерину Гандзюк Миколу Новікова відпустили з-під варти. Органи досудового розслідування припинили кримінальне провадження стосовно нього.
Як повідомляв УНН, напад на Гандзюк стався 31 липня: жінку облили невідомою речовиною у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Кримінальне провадження за фактом вчинення замаху на активістку передали до центрального апарату Служби безпеки України.