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В прокуратуре объяснили закрытие производства против подозреваемого в нападении на Гандзюк

Киев • УНН

 • 10654 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Уголовное производство в отношении Николая Новикова, которого подозревали нападении на помощницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, закрыли, потому что была установлена ​​его непричастность к совершению преступления. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Херсонской области.

В прокуратуре объяснили закрытие производства против подозреваемого в нападении на Гандзюк

"Прокуратура закрыла уголовное производство в отношении Новикова за отсутствием в его действиях состава преступления", - пояснили в ведомстве.

Отмечено, что все предыдущие показания Новикова о месте его пребывания на время совершения преступления следствием и лично ним были опровергнуты. Он дал новые показания, указав, что был в Херсоне вблизи места совершения преступления.

"На время совершения преступления он действительно находился недалеко от места его совершения, о чем свидетельствовали свидетели, которые могли его там видеть. Он там (в Херсоне, - ред.) находился по своим делам. Преступление он не совершал", - проинформировали в прокуратуре.

Напомним, подозреваемого в нападении на активистку Екатерину Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Органы досудебного расследования прекратили уголовное производство в отношении него.

Как сообщал УНН, нападение на Гандзюк произошло 31 июля: женщину облили неизвестным веществом в Херсоне. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. Уголовное производство по факту совершения покушения на активистку передали в центральный аппарат Службы безопасности Украины.

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