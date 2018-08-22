Дело Гандзюк: четверо подозреваемых признали свою вину
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Четверо подозреваемых в нападении на Екатерину Гандзюк признали свою вину и сообщили следствию, что за деньги согласились совершить нападение на женщину. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.
"Четверо задержанных сообщили, что получили денежное предложение для осуществления нападения на К. Гандзюк. Это предложение получали от пятого гражданина, который сейчас отказывается сотрудничать со следствием", - сообщил Тракало.
Он добавил, что четверо подозреваемых раскаялись в своих действиях.
Напомним, подозреваемого в нападении на активистку Екатерину Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Органы предварительного расследования прекратили уголовное производство в отношении него.
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Как сообщал УНН, нападение на Гандзюк произошло 31 июля: женщину облили неизвестным веществом в Херсоне. Гандзюк получила химических ожогов более 30% тела. Уголовное производство по факту совершения покушения на активистку передали в центральный аппарат Службы безопасности Украины.