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Дело Гандзюк: четверо подозреваемых признали свою вину

Киев • УНН

 • 14630 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Четверо подозреваемых в нападении на Екатерину Гандзюк признали свою вину и сообщили следствию, что за деньги согласились совершить нападение на женщину. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

Дело Гандзюк: четверо подозреваемых признали свою вину

"Четверо задержанных сообщили, что получили денежное предложение для осуществления нападения на К. Гандзюк. Это предложение получали от пятого гражданина, который сейчас отказывается сотрудничать со следствием", - сообщил Тракало.

Он добавил, что четверо подозреваемых раскаялись в своих действиях.

Напомним, подозреваемого в нападении на активистку Екатерину Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Органы предварительного расследования прекратили уголовное производство в отношении него.

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Как сообщал УНН, нападение на Гандзюк произошло 31 июля: женщину облили неизвестным веществом в Херсоне. Гандзюк получила химических ожогов более 30% тела. Уголовное производство по факту совершения покушения на активистку передали в центральный аппарат Службы безопасности Украины.

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