Дело Гандзюк: четверо подозреваемых признали свою вину

"Четверо задержанных сообщили, что получили денежное предложение для осуществления нападения на К. Гандзюк. Это предложение получали от пятого гражданина, который сейчас отказывается сотрудничать со следствием", - сообщил Тракало.

Он добавил, что четверо подозреваемых раскаялись в своих действиях.

Напомним, подозреваемого в нападении на активистку Екатерину Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Органы предварительного расследования прекратили уголовное производство в отношении него.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В прокуратуре объяснили закрытие производства против подозреваемого в нападении на Гандзюк



Как сообщал УНН, нападение на Гандзюк произошло 31 июля: женщину облили неизвестным веществом в Херсоне. Гандзюк получила химических ожогов более 30% тела. Уголовное производство по факту совершения покушения на активистку передали в центральный аппарат Службы безопасности Украины.