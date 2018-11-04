После смерти Гандзюк дело нападения на нее с кислотой переквалифицировали
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. После смерти херсонской активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк уголовное производство относительно нападения на нее с кислотой, что произошло в конце июля, переквалифицировали на законченное умышленное убийство. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.
"Переквалифицировали на законченное преступление "умышленное убийство", совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью по заказу", - отметил Тракало.
По его словам, теперь производство будет расследоваться по п.п. 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины.
Напомним, 4 ноября активисты заявили о смерти облитой в конце июля кислотой советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Информацию об этом подтвердили нардеп Елена Сотник и юрист Маси Найем. Как сообщил УНН источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, причиной смерти стал тромб.
Как сообщал УНН, нападение на Гандзюк произошло 31 июля: женщину облили неизвестным веществом в Херсоне. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. Гандзюк перенесла 11 операций. Она находилась в реанимации в Киеве.
Четверо подозреваемых в нападении на Екатерину Гандзюк признали свою вину. Суд избрал меры пресечения пяти подозреваемым в преступлении. В то же время подозреваемого Николая Новикова отпустили из-под стражи. Органы предварительного расследования прекратили уголовное производство в отношении него.