Нардеп підтвердила смерть активістки Гандзюк

"Катерини Гандзюк більше нема... страшна історія і вирок всій системі: тепер вже вбивць Каті не знайдено та не покарано! Що ж, мої шановні керівники фракцій у Верховній Раді, може тепер вам буде достатньо підстав, щоб відповісти на листи від мене та (народного депутата - ред.) Мустафи Найєма щодо створення Тимчасової слідчої комісії?" - написала вона.

Інформацію про смерть Катерини Гандзюк підтвердив і юрист Масі Найєм.

"Це так. Прохання бути максимально стриманими. Деталі не питайтесь і не дзвоніть. Зараз важливо втримати рідних", - зазначив він у Facebook.

Водночас прес-секретар прокуратури Херсонської області Анна Чернявська у коментарі УНН не змогла підтвердити інформацію щодо смерті активістки Катерини Гандзюк.

"Я не можу ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію", - зазначила вона.

Нагадаємо, 4 листопада активісти заявили про смерть облитої наприкінці липня кислотою радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.

Як повідомляв УНН, напад на Гандзюк стався 31 липня: жінку облили невідомою речовиною у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Кримінальне провадження за фактом вчинення замаху передали до центрального апарату Служби безпеки України.

Четверо підозрюваних у нападі на Катерину Гандзюк визнали свою провину. Суд обрав запобіжні заходи п’ятьом підозрюваним у злочині. Водночас іншого підозрюваного, Миколу Новікова, відпустили з-під варти. Органи досудового розслідування припинили кримінальне провадження стосовно нього.