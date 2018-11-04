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Нардеп підтвердила смерть активістки Гандзюк

Нардеп підтвердила смерть активістки Гандзюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Народний депутат Олена Сотник заявила, що радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, яку наприкінці липня облили кислотою, "більше немає". Про це нардеп повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Катерини Гандзюк більше нема... страшна історія і вирок всій системі: тепер вже вбивць Каті не знайдено та не покарано! Що ж, мої шановні керівники фракцій у Верховній Раді, може тепер вам буде достатньо підстав, щоб відповісти на листи від мене та (народного депутата - ред.) Мустафи Найєма щодо створення Тимчасової слідчої комісії?" - написала вона.

Інформацію про смерть Катерини Гандзюк підтвердив і юрист Масі Найєм.

"Це так. Прохання бути максимально стриманими. Деталі не питайтесь і не дзвоніть. Зараз важливо втримати рідних", - зазначив він у Facebook.

Водночас прес-секретар прокуратури Херсонської області Анна Чернявська у коментарі УНН не змогла підтвердити інформацію щодо смерті активістки Катерини Гандзюк.

"Я не можу ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію", - зазначила вона.

Нагадаємо, 4 листопада активісти заявили про смерть облитої наприкінці липня кислотою радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.

Як повідомляв УНН, напад на Гандзюк стався 31 липня: жінку облили невідомою речовиною у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Кримінальне провадження за фактом вчинення замаху передали до центрального апарату Служби безпеки України.

Четверо підозрюваних у нападі на Катерину Гандзюк визнали свою провину. Суд обрав запобіжні заходи п’ятьом підозрюваним у злочині. Водночас іншого підозрюваного, Миколу Новікова, відпустили з-під варти. Органи досудового розслідування припинили кримінальне провадження стосовно нього.

Українські Національні Новини

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