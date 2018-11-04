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Нардеп подтвердила смерть активистки Гандзюк

Нардеп подтвердила смерть активистки Гандзюк

Киев  •  УНН

 • 14589 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Народный депутат Елена Сотник заявила, что советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, которую в конце июля облили кислотой, "больше нет". Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Екатерины Гандзюк больше нет... страшная история и приговор всей системе: теперь уже убийцы Кати не найдены и не наказаны! Что ж, мои уважаемые руководители фракций в Верховной Раде, может теперь вам будет достаточно оснований, чтобы ответить на письма от меня и (народного депутата - ред.) Мустафы Найема о создании Временной следственной комиссии?" - написала она.

Информацию о смерти Екатерина Гандзюк подтвердил и юрист Маси Найем.

"Это так. Просьба быть максимально сдержанными. Детали не спрашивайте и не звоните. Сейчас важно удержать родных", - отметил он в Facebook.

В то же время пресс-секретарь прокуратуры Херсонской области Анна Чернявская в комментарии УНН не смогла подтвердить информацию о смерти активистки Екатерины Гандзюк.

"Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию", - отметила она.

Напомним, 4 ноября активисты заявили о смерти облитой в конце июля кислотой советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Как сообщал УНН, нападение на Гандзюк произошел 31 июля: женщину облили неизвестным веществом в Херсоне. Гандзюк претерпела химических ожогов более 30% тела. Уголовное производство по факту совершения покушения передали в центральный аппарат Службы безопасности Украины.

Четверо подозреваемых в нападении на Екатерину Гандзюк признали свою вину . Суд избрал меры пяти подозреваемым в преступлении. В то же время другого подозреваемого, Николая Новикова, отпустили из-под стражи. Органы предварительного расследования прекратили уголовное производство в отношении него.

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