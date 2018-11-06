Рада поддержала создание ВСК по нападению на Гандзюк
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Парламент поддержал постановление 9262 о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов, сообщает корреспондент УНН.
За соответствующее решение проголосовали 259 народных депутатов Украины.
Постановлением предлагается создать временную следственную комиссию Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.
В частности, среди основных задач Временной следственной комиссии: проведение проверки сведений относительно нападений на Гандзюк и других активистов, проведение проверки хода расследования нападений; сбор информации и получения объяснений по этому поводу от лиц, предприятий, учреждений, организаций, центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.
В состав Временной следственной комиссии предлагается включить 18 человек. Председателем избрать нардепа Борислава Березу (внефракционный), заместителем председателя - нардепа Украины Сергея Алексеева (фракция БПП).
ВСК должна действовать, согласно постановлению, три месяца со дня ее образования.
О смерти общественной активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк в больнице, где она находилась в течение последних месяцев с многочисленными ожогами кожи после нападения, стало известно 4 ноября. 31 июля неизвестные облили ее кислотой, в результате чего она получила химические ожоги более 30% кожи. Гандзюк перенесла 11 операций, однако не выдержала тяжелой травмы.
Как сообщил УНН источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, причиной смерти стал тромб.
После смерти Гандзюк дело нападения на нее с кислотой переквалифицировали на убийство.