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Церемонія прощання з активісткою Катериною Гандзюк відбудеться завтра

Церемонія прощання з активісткою Катериною Гандзюк відбудеться завтра

Київ • УНН

 • 19037 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Активісти повідомили дату та місце проведення церемонії прощання з радницею міського голови Херсона Катериною Гандзюк, вказавши також офіційну причину смерті активістки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-спільноту “Хто замовив Катю Гандзюк?”.

“Офіційна причина смерті: 1) поліорганна недостатність; 2) хімічні опіки із залученням 30-39% тіла; 3) напад з використанням хімічної речовини з метою вбивства чи нанесення ушкоджень”, — повідомили у спільноті результати медичної експертизи.

Також активісти повідомили час та місце проведення церемонії прощання з загиблою активісткою: “Прощання з Катьою відбудеться в Херсоні в середу, 7 листопада 2018 року о 14:00. Усі деталі будуть згодом. Усі, хто їдуть і мають місце в авто — пишіть у коментарях до цього посту та шукайте попутників”.

Нагадуємо, офіційна представниця Державного департаменту Хезер Науерт опублікувала на офіційному Twitter-акаунті слова співчуття від імені зовнішньополітичного відомства США та заклик до української влади знайти винних у нападі на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк, додавши до допису теги #мовчання_вбиває та #хтозамовив.

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