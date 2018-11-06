Церемония прощания с активисткой Екатериной Гандзюк состоится завтра

“Официальная причина смерти: 1) полиорганная недостаточность 2) химические ожоги с привлечением 30-39% тела 3) нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений”, — сообщили в сообществе результаты медицинской экспертизы.

Также активисты сообщили время и место проведения церемонии прощания с погибшей активисткой: “Прощание с Катей состоится в Херсоне в среду, 7 ноября 2018 в 14:00. Все детали будут позже. Все, кто едут и имеют место в авто — пишите в комментариях к этому посту и ищите попутчиков”.

Напоминаем, официальный представитель Государственного департамента Хезер Науерт опубликовала на официальном Twitter-аккаунте слова соболезнования от имени внешнеполитического ведомства США и призыв к украинской власти найти виновных в нападении на советница мэра Херсона Екатерину Гандзюк, добавив к сообщению теги #мовчання_вбиває и #хтозамовив.