Хто замовив Катю Гандзюк: Держдепартамент США приєднався до вимог знайти винних у вбивстві

“Сполучені Штати висловлюють глибокі співчуття родині та друзям Катерини Гандзюк. Атаки на українське громадянське суспільство повинні зупинитися. Усі відповідальні за замовлення та виконання цієї жахливої атаки повинні бути притягнені до відповідальності”, — повідомила Хезер Науерт.

Варто додати, що Європейський союз сподівається, що українська влада подвоїть зусилля, щоб оперативно та ретельно провести розслідування вбивства активістки Катерини Гандзюк. “Ми сподіваємось, що українська влада подвоїть свої зусилля, щоб оперативно та ретельно розслідувати цей злочин, а також притягнути тих, хто стоїть за цим, до правосуддя. Крім того, ми очікуємо відчутних кроків, спрямованих повернути в зворотній бік тривожну тенденцію нападів на активістів громадянського суспільства та журналістів-розслідувачів в Україні”, — вказано у заяві речниці Єврокомісії Майї Косьянчич.

The U.S. extends its deepest condolences to the family and friends of #KaterynaHandziuk. Attacks on #Ukraine’s civil society must stop. Those responsible for ordering and committing this horrific attack must be brought to justice. #мовчання_вбиває #хтозамовив

— Heather Nauert (@statedeptspox) 6 листопада 2018 р.