Кто заказал Катю Гандзюк: Госдепартамент США присоединился к требованиям найти виновных в убийстве

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107493 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 115034 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 153082 просмотра

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7 марта, 17:42 • 146820 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137559 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 08:52 • 172872 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118116 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145418 просмотра

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. Официальный представитель Государственного департамента Хезер Науерт опубликовала на официальном Twitter-аккаунте слова соболезнования от имени внешнеполитического ведомства США и призыв к украинской власти найти виновных в нападении на советница мэра Херсона Екатерину Гандзюк, добавив к сообщению теги #мовчання_вбиває и #хтозамовив, сообщает УНН.

“Соединенные Штаты выражают глубокие соболезнования семье и друзьям Екатерины Гандзюк. Атаки на украинское гражданское общество должны остановиться. Все ответственные за заказ и выполнение этой ужасной атаки должны быть привлечены к ответственности”, — сообщила Хезер Науерт.

Стоит добавить, что Европейский союз надеется, что украинская власть удвоит усилия, чтобы оперативно и тщательно провести расследование убийства активистки Екатерины Гандзюк. “Мы надеемся, что украинская власть удвоит свои усилия, чтобы оперативно и тщательно расследовать это преступление, а также привлечь тех, кто стоит за этим к правосудию. Кроме того, мы ожидаем ощутимых шагов, направленных вернуть в обратную сторону тревожную тенденцию нападений на активистов гражданского общества и журналистов-расследователей в Украине”, — указано в заявлении пресс-секретаря Еврокомиссии Майи Косьянчич.

The US extends its deepest condolences to the family and friends of #KaterynaHandziuk . Attacks on #Ukraine ’s civil society must stop. Those responsible for ordering and committing this horrific attack must be brought to justice. # мовчання_вбивае # хтозамовив

— Heather Nauert (@statedeptspox) 6 ноября 2018

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