Кто заказал Катю Гандзюк: Госдепартамент США присоединился к требованиям найти виновных в убийстве

“Соединенные Штаты выражают глубокие соболезнования семье и друзьям Екатерины Гандзюк. Атаки на украинское гражданское общество должны остановиться. Все ответственные за заказ и выполнение этой ужасной атаки должны быть привлечены к ответственности”, — сообщила Хезер Науерт.

Стоит добавить, что Европейский союз надеется, что украинская власть удвоит усилия, чтобы оперативно и тщательно провести расследование убийства активистки Екатерины Гандзюк. “Мы надеемся, что украинская власть удвоит свои усилия, чтобы оперативно и тщательно расследовать это преступление, а также привлечь тех, кто стоит за этим к правосудию. Кроме того, мы ожидаем ощутимых шагов, направленных вернуть в обратную сторону тревожную тенденцию нападений на активистов гражданского общества и журналистов-расследователей в Украине”, — указано в заявлении пресс-секретаря Еврокомиссии Майи Косьянчич.

The US extends its deepest condolences to the family and friends of #KaterynaHandziuk . Attacks on #Ukraine ’s civil society must stop. Those responsible for ordering and committing this horrific attack must be brought to justice. # мовчання_вбивае # хтозамовив

