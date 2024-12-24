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Ford пожертвует 1 миллион долларов и автопарк на инаугурацию Трампа

Ford пожертвует 1 миллион долларов и автопарк на инаугурацию Трампа

Киев  •  УНН

 • 8944 просмотра

Ford Motor Company предоставит $1 млн и автомобили для инаугурации Дональда Трампа. Компания стремится наладить диалог по тарифной политике и регулированию электромобилей с новой администрацией.

Компания Ford Motor Company заявила, что пожертвует 1 миллион долларов и небольшой автопарк на инаугурацию новоизбранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Hill, передает УНН.

Детали

Компания Ford присоединилась к группе крупных технологических компаний, которые пообещали внести крупные пожертвования в инаугурационный фонд будущего президента.

По информации The Hill, политика в отношении тарифов и электромобилей, рассматриваемая новой администрацией, коснется автопроизводителей из Детройта, таких как Ford, который испытывает трудности с наращиванием объемов производства и продажей своих моделей на аккумуляторных батареях.

Республиканец Трамп предложил ввести высокие тарифы на импорт из Мексики и Канады, а также отменить налоговые льготы на электромобили, выгодные Ford.

Генеральный директор Ford Джим Фарли заявил журналистам, что он настроен оптимистично и считает, что Дональд Трамп будет "открыт для для выслушивания точки зрения американского автопроизводителя по этим действиям".

Учитывая (профиль) занятости Ford и её значение в экономике и производстве США, можно предположить, что администрация будет очень заинтересована в точке зрения Ford

- сказал Джим Фарли.

В компании не уточнили, какие именно транспортные средства были переданы в дар и будут ли они частью кортежа Трампа на инаугурации или будут использоваться в общих целях в его новой администрации.

Напомним,

Технологические гиганты Amazon и Meta пожертвовали по $1 млн в фонд инаугурационной церемонии Дональда Трампа. Компании стремятся наладить отношения с будущим президентом США после лет напряженности.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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