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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Черном и Азовском морях ракетоносители рф отсутствуют

В Черном и Азовском морях ракетоносители рф отсутствуют

Киев  •  УНН

 • 8730 просмотра

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В Черном и Азовском морях отсутствуют российские корабли-носители крылатых ракет «Калибр». В Средиземном море находятся 8 кораблей РФ, из которых 3 имеют на борту до 25 ракет «Калибр».

По состоянию на утро вторника, 24 декабря, в Черном и Азовском морях отсутствуют носители «калибров». Об этом сообщает Военно-Морские силы ВСУ, пишет УНН.

В Черном море вражеские корабли отсутствуют, в Азовском море вражеские корабли также отсутствуют,

- говорится в сообщении.

Также отмечается, что  в Средиземном море 8 вражеских кораблей, из которых 3 являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 25 ракет.

За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:

- в Черное море - 2 судна, которые продолжили движение в направлении пролива Босфор;

- в Азовское море - 5 судов, из них 2 продолжили движение из пролива Босфор.

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Плетенчук о возможных атаках рф на Рождество: ожидаем любых "сюрпризов" от врага19 дек. 2024, 07:40 • 24061 просмотр

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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