В Черном и Азовском морях ракетоносители рф отсутствуют
Киев • УНН
В Черном и Азовском морях отсутствуют российские корабли-носители крылатых ракет «Калибр». В Средиземном море находятся 8 кораблей РФ, из которых 3 имеют на борту до 25 ракет «Калибр».
По состоянию на утро вторника, 24 декабря, в Черном и Азовском морях отсутствуют носители «калибров». Об этом сообщает Военно-Морские силы ВСУ, пишет УНН.
В Черном море вражеские корабли отсутствуют, в Азовском море вражеские корабли также отсутствуют,
Также отмечается, что в Средиземном море 8 вражеских кораблей, из которых 3 являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 25 ракет.
За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:
- в Черное море - 2 судна, которые продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 5 судов, из них 2 продолжили движение из пролива Босфор.
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