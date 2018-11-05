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Справу Гандзюк розслідуватиме СБУ

Справу Гандзюк розслідуватиме СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Поліція передала кримінальне провадження у справі Катерини Гандзюк до Служби безпеки України. Про це повідомив Департамент комунікації МВС України, передає УНН.

“Поліція виконала всі необхідні слідчі дії у рамках своїх повноважень та за рішенням Генеральної прокуратури України, яке було прийнято сьогодні, 5 листопада, передала справу до Головного слідчого управління Служби безпеки України”, — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у межах повноважень Національна поліція України допитала як свідків 367 осіб, призначила 21 судову експертизу, провела 9 обшуків, 4 слідчих експерименти, 26 оглядів, 100 негласних слідчих дій відносно 31 особи. Закінчилось слідство щодо 5-ти обвинувачених — це виконавці та організатори злочину. Усі матеріали для об’єктивного розслідування передані, за рішенням ГПУ, до Головного слідчого управління Служби безпеки України, яке займається розслідуванням щодо встановлення замовників злочину.

“Це дасть можливість слідчим СБУ об’єднати провадження і вести досудове розслідування з моменту планування до фактичного закінчення”, — наголошується у повідомленні.

Про смерть громадської активістки і радниці мера Херсона Катерини Гандзюк у лікарні, де вона перебувала протягом останніх місяців із численними опіками шкіри після нападу, стало відомо 4 листопада. 31 липня невідомі облили її кислотою, внаслідок чого Гандзюк отримала хімічні опіки понад 30% шкіри. Активістка перенесла 11 операцій, однак не витримала важкої травми.

Як повідомило УНН джерело у правоохоронних органах, за попередніми даними, причиною смерті став тромб.

Після смерті Гандзюк справу нападу на неї з кислотою перекваліфікували на вбивство.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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