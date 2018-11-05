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Раді запропонували створити ТСК щодо смерті Гандзюк

Раді запропонували створити ТСК щодо смерті Гандзюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Верховній Раді запропонували створити тимчасову слідчу комісію за фактом смерті радниці мера Херсона, активістки Катерини Гандзюк. Про це під час засідання погоджувальної ради заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.

"Як мені повідомили на початку погоджувальної ради, група народних депутатів звернулася до фракції ВРУ з пропозицією створення тимчасової слідчої комісії, і я думаю, що з цього приводу відбуваються дискусії. Я ж хочу від імені усіх фракції висловити рідним і друзям Катерини Гандзюк, співчуття. Вічна пам'ять", - заявив Парубій.

Про смерть громадської активістки і радниці мера Херсона Катерини Гандзюк у лікарні, де вона перебувала протягом останніх місяців із численними опіками шкіри після нападу, стало відомо 4 листопада. 31 липня невідомі облили її кислотою, внаслідок чого вона отримала хімічні опіки понад 30% шкіри. Гандзюк перенесла 11 операцій, однак не витримала важкої травми.

Як повідомило УНН джерело у правоохоронних органах, за попередніми даними, причиною смерті став тромб.

Після смерті Гандзюк справу нападу на неї з кислотою перекваліфікували на вбивство.

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