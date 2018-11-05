Раде предложили создать ВСК относительно смерти Гандзюк
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Верховной Раде предложили создать временную следственную комиссию по факту смерти советника мэра Херсона, активистки Екатерины Гандзюк. Об этом во время заседания согласительного совета заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"Как мне сообщили в начале согласительного совета, группа народных депутатов обратилась к фракции ВРУ с предложением создания временной следственной комиссии, и я думаю, что по этому поводу идут дискуссии. Я хочу от имени всех фракций выразить родным и друзьям Екатерины Гандзюк, сочувствие. Вечная память", - заявил Парубий.
О смерти общественной активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк в больнице, где она находилась в течение последних месяцев с многочисленными ожогами кожи после нападения, стало известно 4 ноября. 31 июля неизвестные облили ее кислотой, в результате чего она получила химические ожоги более 30% кожи. Гандзюк перенесла 11 операций, однако не выдержала тяжелой травмы.
Как сообщил УНН источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, причиной смерти стал тромб.
После смерти Гандзюк дело нападения на нее с кислотой переквалифицировали на убийство.