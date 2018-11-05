Дело Гандзюк будет расследовать СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Полиция передала уголовное производство по делу Екатерины Гандзюк в Службу безопасности Украины. Об этом сообщил Департамент коммуникации МВД Украины, передает УНН.
“Полиция выполнила все необходимые следственные действия в рамках своих полномочий и по решению Генеральной прокуратуры Украины, которое было принято сегодня, 5 ноября, передала дело в Главное следственное управление Службы безопасности Украины”, — говорится в сообщении.
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Отмечается, что в пределах полномочий Национальная полиция Украина допросила в качестве свидетелей 367 человек, назначила 21 судебную экспертизу, провела 9 обысков, 4 следственных эксперимента, 26 обзоров, 100 негласных следственных действий в отношении 31 человек. Закончилось следствие по 5-ти обвиняемым — это исполнители и организаторы преступления. Все материалы для объективного расследования переданы по решению ГПУ, в Главное следственное управление Службы безопасности Украины, которое занимается расследованием по установлению заказчиков преступления.
“Это даст возможность следователям СБУ объединить производство и вести досудебное расследование с момента планирования до фактического окончания”, — отмечается в сообщении.
О смерти общественной активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк в больнице, где она находилась в течение последних месяцев с многочисленными ожогами кожи после нападения, стало известно 4 ноября. 31 июля неизвестные облили ее кислотой, в результате чего Гандзюк получила химические ожоги более 30% кожи. Активистка перенесла 11 операций, однако не выдержала тяжелой травмы.
Как сообщил УНН источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, причиной смерти стал тромб.
После смерти Гандзюк дело о нападении на нее с кислотой переквалифицировали на убийство.