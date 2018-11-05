В ЄС очікують від України “подвійних зусиль” при розслідуванні убивства Гандзюк

“Ми сподіваємось, що українська влада подвоїть свої зусилля, щоб оперативно та ретельно розслідувати цей злочин, а також притягнути тих, хто стоїть за цим, до правосуддя. Крім того, ми очікуємо відчутних кроків, спрямованих повернути в зворотній бік тривожну тенденцію нападів на активістів громадянського суспільства та журналістів-розслідувачів в Україні”, — йдеться в заяві речниці.

У ЄС зазначили, що енергійне громадянське суспільство має вирішальне значення в будь-якому демократичному суспільстві, і надзвичайно важливо, щоб воно було захищено — як в Україні, так і в будь-якому іншому місці.

Як повідомляв УНН, поліція передала кримінальне провадження у справі Катерини Гандзюк до Служби безпеки України.

Водночас у СБУ заявили, що не отримали справу про вбивство Гандзюк.

Про смерть громадської активістки і радниці мера Херсона Катерини Гандзюк у лікарні, де вона перебувала протягом останніх місяців із численними опіками шкіри після нападу, стало відомо 4 листопада. 31 липня невідомі облили її кислотою, внаслідок чого Гандзюк отримала хімічні опіки понад 30% шкіри. Активістка перенесла 11 операцій, однак не витримала важкої травми.

Як повідомило УНН джерело у правоохоронних органах, за попередніми даними, причиною смерті став тромб.

Після смерті Гандзюк справу нападу на неї з кислотою перекваліфікували на вбивство.