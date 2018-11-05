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У СБУ кажуть, що ще не отримали справу про вбивство Гандзюк

У СБУ кажуть, що ще не отримали справу про вбивство Гандзюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Матеріали кримінального провадження щодо вбивства активістки Катерини Гандзюк ще не надійшли до Головного слідчого управління Служби безпеки України. При цьому у СБУ сподіваються на якнайшвидше розслідування цієї справи. Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ, передає УНН.

“Генеральна прокуратура сьогодні доручила подальше розслідування справи про умисне вбивство херсонської громадської активістки Катерини Гандзюк Головному слідчому управлінню СБУ, хоча станом на 16:00 год. 05.11.2018 кримінальне провадження до органу досудового розслідування не надійшло”, — розповіли у прес-центрі.

При цьому у спецслужбі наголосили, що “поділяють бажання громадськості щодо швидкого завершення розслідування, але при цьому переконані, що справа має бути розслідувана повно, всебічно і об’єктивно”.

“Служба має передати до суду беззаперечні докази причетності до вбивства всіх фігурантів справи. Запевняємо, що співробітники СБУ зроблять все можливе, аби у максимально стислі терміни встановити та затримати замовника цього зухвалого злочину”, — зазначили у СБУ.

Крім того, СБУ просить всіх громадян, хто має інформацію, яка може допомогти слідству, повідомляти її за телефоном гарячої лінії 0 800 501 482.

Водночас у спецслужбі закликали представників окремих політичних сил не використовувати цю трагедію для здійснення власного самопіару з метою отримання “політичних дивідендів”.

Як повідомляв УНН, поліція передала кримінальне провадження у справі Катерини Гандзюк до Служби безпеки України.

Про смерть громадської активістки і радниці мера Херсона Катерини Гандзюк у лікарні, де вона перебувала протягом останніх місяців із численними опіками шкіри після нападу, стало відомо 4 листопада. 31 липня невідомі облили її кислотою, внаслідок чого Гандзюк отримала хімічні опіки понад 30% шкіри. Активістка перенесла 11 операцій, однак не витримала важкої травми.

Як повідомило УНН джерело у правоохоронних органах, за попередніми даними, причиною смерті став тромб.

Після смерті Гандзюк справу нападу на неї з кислотою перекваліфікували на вбивство.

Українські Національні Новини

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