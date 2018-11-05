У СБУ кажуть, що ще не отримали справу про вбивство Гандзюк

“Генеральна прокуратура сьогодні доручила подальше розслідування справи про умисне вбивство херсонської громадської активістки Катерини Гандзюк Головному слідчому управлінню СБУ, хоча станом на 16:00 год. 05.11.2018 кримінальне провадження до органу досудового розслідування не надійшло”, — розповіли у прес-центрі.

При цьому у спецслужбі наголосили, що “поділяють бажання громадськості щодо швидкого завершення розслідування, але при цьому переконані, що справа має бути розслідувана повно, всебічно і об’єктивно”.

“Служба має передати до суду беззаперечні докази причетності до вбивства всіх фігурантів справи. Запевняємо, що співробітники СБУ зроблять все можливе, аби у максимально стислі терміни встановити та затримати замовника цього зухвалого злочину”, — зазначили у СБУ.

Крім того, СБУ просить всіх громадян, хто має інформацію, яка може допомогти слідству, повідомляти її за телефоном гарячої лінії 0 800 501 482.

Водночас у спецслужбі закликали представників окремих політичних сил не використовувати цю трагедію для здійснення власного самопіару з метою отримання “політичних дивідендів”.

Як повідомляв УНН, поліція передала кримінальне провадження у справі Катерини Гандзюк до Служби безпеки України.

Про смерть громадської активістки і радниці мера Херсона Катерини Гандзюк у лікарні, де вона перебувала протягом останніх місяців із численними опіками шкіри після нападу, стало відомо 4 листопада. 31 липня невідомі облили її кислотою, внаслідок чого Гандзюк отримала хімічні опіки понад 30% шкіри. Активістка перенесла 11 операцій, однак не витримала важкої травми.

Як повідомило УНН джерело у правоохоронних органах, за попередніми даними, причиною смерті став тромб.

Після смерті Гандзюк справу нападу на неї з кислотою перекваліфікували на вбивство.