В СБУ говорят, что еще не получили дело об убийстве Гандзюк
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Материалы уголовного производства в отношении убийства активистки Екатерины Гандзюк еще не поступили в Главное следственное управление Службы безопасности Украины. При этом в СБУ надеются на скорейшее расследование этого дела. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, передает УНН.
“Генеральная прокуратура сегодня поручила дальнейшее расследование дела об умышленном убийстве херсонской общественной активистки Екатерины Гандзюк Главному следственному управлению СБУ, хотя по состоянию на 16:00 05.11.2018 уголовное производство в орган досудебного расследования не поступило”, — рассказали в пресс-центре.
При этом в спецслужбе отметили, что “разделяют желание общественности относительно быстрого завершения расследования, но при этом убеждены, что дело должно быть расследовано полно, всесторонне и объективно”.
“Служба должна передать в суд неопровержимые доказательства причастности к убийству всех фигурантов дела. Уверяем, что сотрудники СБУ сделают все возможное, чтобы в максимально сжатые сроки установить и задержать заказчика этого дерзкого преступления”, — отметили в СБУ.
Кроме того, СБУ просит всех граждан, кто располагает информацией, которая может помочь следствию, сообщать ее по телефону горячей линии 0 800 501 482.
В то же время в спецслужбе призвали представителей отдельных политических сил не использовать эту трагедию для осуществления собственного пиара с целью получения “политических дивидендов”.
Как сообщал УНН, полиция передала уголовное производство по делу Екатерины Гандзюк в Службу безопасности Украины.
О смерти общественной активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк в больнице, где она находилась в течение последних месяцев с многочисленными ожогами кожи после нападения, стало известно 4 ноября. 31 июля неизвестные облили ее кислотой, в результате чего Гандзюк получила химические ожоги более 30% кожи. Активистка перенесла 11 операций, однако не выдержала тяжелой травмы.
Как сообщил УНН источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, причиной смерти стал тромб.
После смерти Гандзюк дело нападения на нее с кислотой переквалифицировали на убийство.