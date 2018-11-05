В СБУ говорят, что еще не получили дело об убийстве Гандзюк

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Материалы уголовного производства в отношении убийства активистки Екатерины Гандзюк еще не поступили в Главное следственное управление Службы безопасности Украины. При этом в СБУ надеются на скорейшее расследование этого дела. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, передает УНН.