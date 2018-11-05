В ЕС ждут от Украины "двойных усилий" при расследовании убийства Гандзюк

"Мы надеемся, что украинская власть удвоит свои усилия, чтобы оперативно и тщательно расследовать это преступление, а также привлечь тех, кто стоит за этим к правосудию. Кроме того, мы ожидаем ощутимых шагов, направленных вернуть в обратную сторону тревожную тенденцию нападений на активистов гражданского общества и журналистов-расследователей в Украине", - говорится в заявлении пресс-секретаря.

В ЕС отметили, что энергичное гражданское общество имеет решающее значение в любом демократическом обществе, и очень важно, чтобы оно было защищено - как в Украине, так и в любом другом месте.

Как сообщал УНН, полиция передала уголовное производство по делу Екатерины Гандзюк в Службу безопасности Украины.

В то же время в СБУ заявили, что не получили дело об убийстве Гандзюк.

О смерти общественной активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк в больнице, где она находилась в течение последних месяцев с многочисленными ожогами кожи после нападения, стало известно 4 ноября. 31 июля неизвестные облили ее кислотой, в результате чего Гандзюк получила химические ожоги более 30% кожи. Активистка перенесла 11 операций, однако не выдержала тяжелой травмы.

Как сообщил УНН источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, причиной смерти стал тромб.

После смерти Гандзюк дело нападения на нее с кислотой переквалифицировали на убийство.