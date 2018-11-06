Убивць Гандзюк закликали покарати Канада і Німеччина

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Німеччина і Канада приєдналися до закликів знайти і притягти до відповідальності винних у смерті радниці мера Херсона, активістки Катерини Гандзюк. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяви, оприлюднені міністерствами закордонних справ двох країн.