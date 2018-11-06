Убивць Гандзюк закликали покарати Канада і Німеччина
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Німеччина і Канада приєдналися до закликів знайти і притягти до відповідальності винних у смерті радниці мера Херсона, активістки Катерини Гандзюк. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяви, оприлюднені міністерствами закордонних справ двох країн.
"Федеральний уряд стурбований смертю української активістки Катерини Гандзюк, яка мужньо боролася з корупцією... Справа повинна бути розслідувана якомога швидше, а винні - притягнуті до відповідальності. Арешт п'яти осіб під час розслідування свідчить, що українська влада діє. Ми будемо продовжувати підтримувати ініціативи громадянського суспільства проти корупції як в Україні, так і в інших країнах", - йдеться у заяві МЗС ФРН.
Очільниця зовнішньополітичного відомства Канади Христя Фріланд також вимагає, щоб відповідальні за смерть активістки постали перед судом.
"Вбивство української активістки Катерини Гандзюк, яка виступила проти корупції, є трагічною втратою... Особи, відповідальні за цей злочин, повинні бути притягнуті до відповідальності", - вказала вона.
Додамо, держдепартамент США приєднався до вимог знайти винних у вбивстві Гандзюк. ЄС сподівається, що українська влада подвоїть зусилля, щоб оперативно та ретельно провести розслідування вбивства активістки.
Про смерть громадської активістки і радниці мера Херсона Катерини Гандзюк у лікарні, де вона перебувала протягом останніх місяців із численними опіками шкіри після нападу, стало відомо 4 листопада. 31 липня невідомі облили її кислотою, внаслідок чого вона отримала хімічні опіки понад 30% шкіри. Гандзюк перенесла 11 операцій, однак не витримала важкої травми.
Після смерті Гандзюк справу нападу на неї з кислотою перекваліфікували на вбивство.