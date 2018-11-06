Убийц Гандзюк призвали наказать Канада и Германия
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Германия и Канада присоединились к призывам найти и привлечь к ответственности виновных в смерти советника мэра Херсона, активистки Екатерины Гандзюк. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявления, опубликованные министерствами иностранных дел двух стран.
"Федеральное правительство обеспокоено смертью украинской активистки Екатерины Гандзюк, мужественно боровшейся с коррупцией... Дело должно быть расследовано как можно скорее, а виновные - привлечены к ответственности. Арест пяти человек во время расследования свидетельствует, что украинская власть действует. Мы будем продолжать поддерживать инициативы гражданского общества против коррупции как в Украине, так и в других странах", - говорится в заявлении МИД ФРГ.
Руководительница внешнеполитического ведомства Канады Христя Фриланд также требует, чтобы ответственные за смерть активистки предстали перед судом.
"Убийство украинской активистки Екатерины Гандзюк, которая выступила против коррупции, является трагической потерей... Лица, ответственные за это преступление, должны быть привлечены к ответственности", - указала она.
Добавим, госдепартамент США присоединился к требованиям найти виновных в убийстве Гандзюк. ЕС надеется, что украинская власть удвоит усилия, чтобы оперативно и тщательно провести расследование убийства активистки.
О смерти общественной активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк в больнице, где она находилась в течение последних месяцев с многочисленными ожогами кожи после нападения, стало известно 4 ноября. 31 июля неизвестные облили ее кислотой, в результате чего она получила химические ожоги более 30% кожи. Гандзюк перенесла 11 операций, однако не выдержала тяжелой травмы.
После смерти Гандзюк дело нападения на нее с кислотой переквалифицировали на убийство.