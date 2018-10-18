Напад на Гандзюк: слідство розглядає дві версії

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Слідство розглядає дві основні версії замаху на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк. Правоохоронці затримали п'ятьох підозрюваних: трьох взяли під варту, ще двох суд відпустив під домашній арешт. Про це повідомив перший заступник Голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін, передає УНН з посиланням на прес-службу НПУ.