Напад на Гандзюк: слідство розглядає дві версії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Слідство розглядає дві основні версії замаху на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк. Правоохоронці затримали п'ятьох підозрюваних: трьох взяли під варту, ще двох суд відпустив під домашній арешт. Про це повідомив перший заступник Голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін, передає УНН з посиланням на прес-службу НПУ.
"Наразі слідство розглядає дві основні версії нападу: професійна діяльність Катерини Гандзюк на посаді виконуючої обов’язки керівника апарату Херсонської міської ради та друга версія – активна громадянська позиція, а також її громадська та політична діяльність як активіста", – повідомила поліція, посилаючись на Аброськіна.
За його словами, правоохоронці встановили п’ятьох осіб, причетних до злочину. Серед них – організатор, пособники, виконавець та водій. Троє учасників злочину, які не були виконавцями та організаторами, а саме водій та пособник, пішли на співпрацю зі слідством та дають покази. З ними вже провели слідчий експеримент.
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У зв'язку з цим суд ухвалив обрати для них запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з використанням електронного браслету.
"У нас є всі необхідні докази по пособниках, виконавцях і організатору. Наразі ми відпрацьовуємо версії у напрямку встановлення замовників та посередників у вчиненні цього злочину", – додав Аброськін.
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Як повідомляв УНН, напад на Катерину Гандзюк стався 31 липня: жінку облили невідомою речовиною у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Кримінальне провадження за фактом вчинення замаху на Гандзюк передали до центрального апарату Служби безпеки України.
Четверо підозрюваних у нападі на Катерину Гандзюк визнали свою провину. Суд обрав запобіжні заходи п’ятьом підозрюваним у злочині. Водночас іншого підозрюваного, Миколу Новікова, відпустили з-під варти. Органи досудового розслідування припинили кримінальне провадження стосовно нього.