Нападение на Гандзюк: следствие рассматривает две версии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Следствие рассматривает две основные версии покушения на советница мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Правоохранители задержали пятерых подозреваемых: троих взяли под стражу, еще двоих суд отпустил под домашний арест. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НПУ.
"Следствие рассматривает две основные версии нападения: профессиональная деятельность Екатерины Гандзюк на должности исполняющей обязанности руководителя аппарата Херсонского городского совета и вторая версия – активная гражданская позиция, а также ее общественная и политическая деятельность как активиста", – сообщила полиция, ссылаясь на Аброськина.
По его словам, правоохранители установили пятерых человек, причастных к преступлению. Среди них – организатор, пособники, исполнитель и водитель. Трое участников преступления, котоые не были исполнителями и организаторами, а именно водитель и пособник, пошли на сотрудничество со следствием и дают показания. С ними уже провели следственный эксперимент.
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В связи с этим суд постановил избрать для них меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с использованием электронного браслета.
"У нас есть все необходимые доказательства по пособникам, исполнителям и организаторам. Сейчас мы отрабатываем версии в направлении установления заказчиков и посредников в совершении этого преступления", – добавил Аброськин.
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Как сообщал УНН, нападение на Екатерину Гандзюк произошло 31 июля: женщину облили неизвестным веществом в Херсоне. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. Уголовное производство по факту совершения покушения на Гандзюк передали в центральный аппарат Службы безопасности Украины.
Четверо подозреваемых в нападении на Екатерину Гандзюк признали свою вину. Суд избрал меры пяти подозреваемым в преступлении. В то же время другого подозреваемого, Николая Новикова, отпустили из-под стражи. Органы предварительного расследования прекратили уголовное производство в отношении него.