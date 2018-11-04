Активісти: Гандзюк померла від ускладнень через напад із кислотою

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Причиною смерті громадської активістки і радниці мера Херсона Катерини Гандзюк стали ускладнення, пов’язані із численними опіками шкіри, які вона отримала через вилиту на неї сірчану кислоту. Про це повідомили у спільноті "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Facebook, передає УНН.