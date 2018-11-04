Активісти: Гандзюк померла від ускладнень через напад із кислотою
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Причиною смерті громадської активістки і радниці мера Херсона Катерини Гандзюк стали ускладнення, пов’язані із численними опіками шкіри, які вона отримала через вилиту на неї сірчану кислоту. Про це повідомили у спільноті "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні вранці померла Катя. Причина - не пережила напад сірчаною кислотою. Померла від наслідків від отриманих опіків, бо на Катю вилили літр кислоти, і це її вбило", - йдеться у повідомленні.
При цьому активісти уточнили, що клінічну причину смерті покаже розтин.
Нагадаємо, 4 листопада активісти заявили про смерть облитої наприкінці липня кислотою радниці мера Херсона Катерини Гандзюк. Інформацію про це підтвердили нардеп Олена Сотник та юрист Масі Найєм. Як повідомило УНН джерело у правоохоронних органах, за попередніми даними, причиною смерті став тромб.
Як повідомляв УНН, напад на Гандзюк стався 31 липня: жінку облили невідомою речовиною у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Гандзюк перенесла 11 операцій. Вона перебувала в реанімації у Києві.
Четверо підозрюваних у нападі на Катерину Гандзюк визнали свою провину. Суд обрав запобіжні заходи п’ятьом підозрюваним у злочині. Водночас іншого підозрюваного, Миколу Новікова, відпустили з-під варти. Органи досудового розслідування припинили кримінальне провадження стосовно нього.