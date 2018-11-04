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Смерть Катерини Гандзюк: як відреагували соцмережі

Смерть Катерини Гандзюк: як відреагували соцмережі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Громадська активістка і радниця мера Херсона Катерина Гандзюк померла сьогодні вранці у лікарні, де перебувала протягом останніх місяців із численними опіками шкіри після нападу. 31 липня невідомі облили її кислотою, внаслідок чого вона отримала хімічні опіки понад 30% шкіри. Гандзюк перенесла 11 операцій, однак не витримала важкої травми. УНН зібрав реакцію соцмереж на смерть активістки.

Перше повідомлення про смерть активістки надійшло від спільноти "Хто замовив Катерину Гандзюк?". "Катя померла. Деталі будуть пізніше. Прохання не турбувати родичів. Друзі протягом доби нададуть більше інформації", - написали активісти.

Пізніше в спільноті уточнили й причини смерті.


Також цю інформацію підтвердив юрист Масі Найєм

У поліції про смерть активістки дізналися у соцмережі. Цей факт уже в лікарні встановила слідчо-оперативна група, яку для перевірки відправили туди.

Майже одразу з'явилась реакція і політиків. Нардеп Олена Сотник зазначила: "Катерини Гандзюк більше нема...страшна історія і вирок всій системі: тепер вже ВБИВЦЬ КАТІ не знайдено та не покарано! Що ж, мої шановні керівники фракцій у Верховній Раді, може тепер вам буде достатньо підстав, щоб відповісти на листи від мене та Mustafa Nayyem щодо створення Тимчасової слідчої комісії !!!????".

На смерть активістки відреагували також і перші особи в державі. Президент Петро Порошенко, перебуваючи у Туреччині з візитом, закликав правоохоронні органи знайти і покарати винних.

Крім того, свої співчуття висловив і Прем'єр-міністр Володимир Гройсман. "Померла Катерина Гандзюк. Злочин проти неї - без терміну давності. Винні мають понести покарання. Вічна пам'ять...", - написав прем’єр у Twitter.

Померла Катерина Гандзюк. Злочин проти неї - без терміну давності. Винні мають понести покарання.
Вічна пам'ять...

— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 4 ноября 2018 г.


Також на смерть активістки відреагували і в Євросоюзі. Комісар Євросоюзу з питань розширення й добросусідства Йоханнес Хан зазначив, що "уже засмучений новинами про смерть неймовірно сміливої Катерини Гандзюк" і що "винні у цьому злочині повинні бути притягнуті до відповідальності".

Very saddened by the news of the passing of the incredibly brave Kateryna #Handziuk. Attacks against #civilsociety activists are unacceptable. The perpetrators of this vicious crime must be brought to justice. My thoughts are with her family and friends. #Ukraine

— Johannes Hahn (@JHahnEU) 4 ноября 2018 г.

Для багатьох користувачів соцмереж смерть активістки також стала шоком. В коментарях до постів про її смерть всі небайдужі висловлюють співчуття рідним.

Дехто ж разом із співчуттями висловлює і сумніви у щирості бажання влади знайти і покарати винних. "Ми це чуємо з часів злочинів проти активістів Євромайдану, але винні не тільки залишаються на посадах, а й отримують за свої злочини премії та підвищення", - написав користувач Олег Матковський в коментарі до заяви прем’єр-міністра.

Ми це чуємо з часів злочинів проти активістів Євромайдану, але винні не тільки залишаються на посадах, а й отримують за свої злочини премії та підвищення.

— Matkovskyi Oleh (@Matkovskyi_O) 4 ноября 2018 г.

Аваков, Кива, да и Шкиряк должны раствориться, желательно в кислоте.

— Прп Трп (@gladenkoa) 4 ноября 2018 г.

І чим швидше тим краще буде для іміджу України і не дасть це можливість антиукраїнських сил використати у виборчій пропаганді бо у мене таке враження що деякі чиновники чекають що все вернеться на круга своя після виборів президента і тому і тягнуть гуму по різним слідствам .

— Богдан Подзізей (@bp070751) 4 ноября 2018 г.

Як повідомляв УНН раніше, напад на Катерину Гандзюк стався 31 липня. Тоді жінку облили невідомою речовиною у Херсоні. Активістка зазнала хімічних опіків понад 30% тіла, після чого перенесла 11 операцій. Вона перебувала в реанімації у Києві.

Четверо підозрюваних у нападі на Катерину Гандзюк визнали свою провину. Суд обрав запобіжні заходи п’ятьом підозрюваним у злочині. Водночас іншого підозрюваного, Миколу Новікова, відпустили з-під варти. Органи досудового розслідування припинили кримінальне провадження стосовно нього.

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