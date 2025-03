Смерть Катерини Гандзюк: як відреагували соцмережі

Перше повідомлення про смерть активістки надійшло від спільноти "Хто замовив Катерину Гандзюк?". "Катя померла. Деталі будуть пізніше. Прохання не турбувати родичів. Друзі протягом доби нададуть більше інформації", - написали активісти.

Пізніше в спільноті уточнили й причини смерті.



Також цю інформацію підтвердив юрист Масі Найєм.

У поліції про смерть активістки дізналися у соцмережі. Цей факт уже в лікарні встановила слідчо-оперативна група, яку для перевірки відправили туди.

Майже одразу з'явилась реакція і політиків. Нардеп Олена Сотник зазначила: "Катерини Гандзюк більше нема...страшна історія і вирок всій системі: тепер вже ВБИВЦЬ КАТІ не знайдено та не покарано! Що ж, мої шановні керівники фракцій у Верховній Раді, може тепер вам буде достатньо підстав, щоб відповісти на листи від мене та Mustafa Nayyem щодо створення Тимчасової слідчої комісії !!!????".

На смерть активістки відреагували також і перші особи в державі. Президент Петро Порошенко, перебуваючи у Туреччині з візитом, закликав правоохоронні органи знайти і покарати винних.

Крім того, свої співчуття висловив і Прем'єр-міністр Володимир Гройсман. "Померла Катерина Гандзюк. Злочин проти неї - без терміну давності. Винні мають понести покарання. Вічна пам'ять...", - написав прем’єр у Twitter.

Померла Катерина Гандзюк. Злочин проти неї - без терміну давності. Винні мають понести покарання.

Вічна пам'ять...

— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 4 ноября 2018 г.



Також на смерть активістки відреагували і в Євросоюзі. Комісар Євросоюзу з питань розширення й добросусідства Йоханнес Хан зазначив, що "уже засмучений новинами про смерть неймовірно сміливої Катерини Гандзюк" і що "винні у цьому злочині повинні бути притягнуті до відповідальності".

Very saddened by the news of the passing of the incredibly brave Kateryna #Handziuk. Attacks against #civilsociety activists are unacceptable. The perpetrators of this vicious crime must be brought to justice. My thoughts are with her family and friends. #Ukraine

— Johannes Hahn (@JHahnEU) 4 ноября 2018 г.

Для багатьох користувачів соцмереж смерть активістки також стала шоком. В коментарях до постів про її смерть всі небайдужі висловлюють співчуття рідним.

Дехто ж разом із співчуттями висловлює і сумніви у щирості бажання влади знайти і покарати винних. "Ми це чуємо з часів злочинів проти активістів Євромайдану, але винні не тільки залишаються на посадах, а й отримують за свої злочини премії та підвищення", - написав користувач Олег Матковський в коментарі до заяви прем’єр-міністра.

Ми це чуємо з часів злочинів проти активістів Євромайдану, але винні не тільки залишаються на посадах, а й отримують за свої злочини премії та підвищення.

— Matkovskyi Oleh (@Matkovskyi_O) 4 ноября 2018 г.

Аваков, Кива, да и Шкиряк должны раствориться, желательно в кислоте.

— Прп Трп (@gladenkoa) 4 ноября 2018 г.

І чим швидше тим краще буде для іміджу України і не дасть це можливість антиукраїнських сил використати у виборчій пропаганді бо у мене таке враження що деякі чиновники чекають що все вернеться на круга своя після виборів президента і тому і тягнуть гуму по різним слідствам .

— Богдан Подзізей (@bp070751) 4 ноября 2018 г.

Як повідомляв УНН раніше, напад на Катерину Гандзюк стався 31 липня. Тоді жінку облили невідомою речовиною у Херсоні. Активістка зазнала хімічних опіків понад 30% тіла, після чого перенесла 11 операцій. Вона перебувала в реанімації у Києві.



Четверо підозрюваних у нападі на Катерину Гандзюк визнали свою провину. Суд обрав запобіжні заходи п’ятьом підозрюваним у злочині. Водночас іншого підозрюваного, Миколу Новікова, відпустили з-під варти. Органи досудового розслідування припинили кримінальне провадження стосовно нього.