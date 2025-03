Смерть Екатерины Гандзюк: как отреагировали соцсети

Первое сообщение о смерти активистки поступило от сообщества "Кто заказал Екатерину Гандзюк?". "Катя умерла. Детали будут позже. Просьба не беспокоить родственников. Друзья течение суток предоставят больше информации", - написали активисты.

Позже в сообществе уточнили и причины смерти.



Также эту информацию подтвердил юрист Маси Найем.

В полиции о смерти активистки узнали в соцсети. Этот факт уже в больнице установила следственно-оперативная группа, кторую для проверки отправили туда.

Почти сразу появилась реакция и политиков. Нардеп Елена Сотник отметила: "Екатерины Гандзюк больше нет... Страшная история и приговор всей системе: теперь уже УБИЙЦЫ КАТИ не найдены и не наказаны! Что ж, мои уважаемые руководители фракций в Верховной Раде, может теперь вам будет достаточно оснований, чтобы ответить на письма от меня и Mustafa Nayyem о создании Временной следственной комиссии!!!????".

На смерть активистки отреагировали также и первые лица в государстве. Президент Петр Порошенко, находясь в Турции с визитом, призвал правоохранительные органы найти и наказать виновных.

Кроме того, свои соболезнования выразил и Премьер-министр Владимир Гройсман. "Умерла Екатерина Гандзюк. Преступление против нее - без срока давности. Виновные должны понести наказание. Вечная память...", - написал Премьер в Twitter.

Умерла Екатерина Гандзюк. Преступление против нее - без срока давности. Виновные должны понести наказание.

Вечная память ...

- Volodymyr Groysman (@VGroysman) 4 ноября 2018 г.



Также на смерть активистки отреагировали и в Евросоюзе. Комиссар Евросоюза по вопросам расширения и добрососедства Йоханнес Хан отметил, что "расстроен новостями о смерти невероятно смелой Екатерины Гандзюк" и "виновные в этом преступлении должны быть привлечены к ответственности".

Very saddened by the news of the passing of the incredibly brave Kateryna #Handziuk . Attacks against #civilsociety activists are unacceptable. The perpetrators of this vicious crime must be brought to justice. My thoughts are with her family and friends. #Ukraine

- Johannes Hahn (@JHahnEU) 4 ноября 2018 г.

Для многих пользователей соцсетей смерть активистки также стала шоком. В комментариях к постам о ее смерти все неравнодушные выражают соболезнования родным.

Некоторые же вместе с соболезнованиями выражают и сомнения в искренности желания властей найти и наказать виновных. "Мы это слышим со времен преступлений против активистов Евромайдана, но виноваты не только остаются на должностях, но и получают за свои преступления премии и повышения", - написал пользователь Олег Матковский в комментарии к заявлению премьер-министра.

Мы это слышим со времен преступлений против активистов евромайдан, но виноваты не только остаются на должностях, но и получают за свои преступления премии и повышение.

- Matkovskyi Oleh (@Matkovskyi_O) 4 ноября 2018 г.

Аваков, Кива, да и Шкиряк Должны раствориться, желательно в кислоте.

- Прп Трп (@gladenkoa) 4 ноября 2018 г.

И чем быстрее тем лучше будет для имиджа Украины и не даст это возможность антиукраинских сил использовать в избирательной пропаганде потому что у меня такое впечатление, что некоторые чиновники ожидают, что все вернется на круги своя после выборов президента и поэтому и тянут резину по разным следствиям.

- Богдан Подзизей (@ bp070751) 4 ноября 2018 г.

Как сообщал УНН ранее, нападение на Екатерину Гандзюк произошло 31 июля. Тогда женщину облили неизвестным веществом в Херсоне. Активистка получила химические ожоги более 30% тела, после чего перенесла 11 операций. Она находилась в реанимации в Киеве.



Четверо подозреваемых в нападении на Екатерину Гандзюк признали свою вину. Суд избрал меры пресечения пяти подозреваемым в преступлении. В то же время подозреваемого Николая Новикова отпустили из-под стражи. Органы предварительного расследования прекратили уголовное производство в отношении него.