Кабмин назначил нового руководителя Госрыбагентства
Киев • УНН
Кабинет Министров Украины назначил нового руководителя Государственного агентства по развитию мелиорации и рыбного хозяйства. Владислав Невеселый занял должность Председателя ведомства.
Кабинет министров Украины назначил нового руководителя Государственного агентства по развитию мелиорации и рыбного хозяйства (Госрыбагентство), сообщил в пятницу представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.
Детали
«Кабинетом министров Украины назначен Невеселый Владислав Валерьевич председателем Государственного агентства Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ», - говорится в сообщении Мельничука.
Дополнение
Согласно данным проекта «ПолитХаб», Невеселый Владислав Валерьевич избрался депутатом Николаевского областного совета от «Слуги народа» в 2020 году.
По данным Опендатабот, Невеселый Владислав Валерьевич ранее был директором Службы автомобильных дорог в Николаевской области.