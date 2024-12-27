Кабмин назначил нового руководителя Госрыбагентства

Кабинет министров Украины назначил нового руководителя Государственного агентства по развитию мелиорации и рыбного хозяйства (Госрыбагентство), сообщил в пятницу представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Детали

«Кабинетом министров Украины назначен Невеселый Владислав Валерьевич председателем Государственного агентства Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ», - говорится в сообщении Мельничука.

Дополнение

Согласно данным проекта «ПолитХаб», Невеселый Владислав Валерьевич избрался депутатом Николаевского областного совета от «Слуги народа» в 2020 году.

По данным Опендатабот, Невеселый Владислав Валерьевич ранее был директором Службы автомобильных дорог в Николаевской области.