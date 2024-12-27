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Новая программа субсидирования аренды жилья для ВПО стартует в 2025 году

Новая программа субсидирования аренды жилья для ВПО стартует в 2025 году

Киев  •  УНН

 • 1154 просмотра

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С января 2025 года заработает программа «Зимняя поддержка» для ВПЛ, которые тратят более 20% доходов на аренду жилья. Государство будет компенсировать часть расходов на аренду и налогов для арендодателей при официальном договоре.

В январе 2025 года заработает программа «Зимняя поддержка», в рамках которой ввели предоставление субсидий на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Детали 

Мы понимаем трудности, с которыми столкнулись люди, покинувшие собственные дома. Вынужденные переселенцы, которые тратят более 20% своих доходов на аренду жилья, смогут податься на субсидию, и государство частично компенсирует им эти расходы

- отметил Шмыгаль.

Также он добавил, что правительство компенсирует арендодателям часть налогов на доход при условии сдачи квартиры или дома внутренне перемещенным лицам официально по договору. Субсидия на аренду жилья для ВПЛ теперь будет действовать во всех регионах.

Напомним 

Кабмин дополнительно выделил 393,77 млн грн на программы «Национальный кэшбек» и «Зимняя еПоддержка». Средства перераспределены за счет уменьшения расходов на индустриальные парки и разминирование. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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