Тупик: ультиматум Трампа кремлю не приблизил мир между россией и Украиной ни на шаг - WSJ

Ультиматум президента США Дональда Трампа российскому диктатору Владимиру Путину ни на шаг не приблизил Россию и Украину к миру. Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что третий раунд прямых переговоров между украинскими и российскими чиновниками, состоявшийся в среду в Стамбуле, дал мало результатов — в частности, глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров рассказал, что «мы не имеем никакого прогресса по прекращению боевых действий или перемирия».

Этот тупик подчеркнул, как недавние предупреждения Трампа мало что сделали, чтобы подтолкнуть Москву к уступкам — указывают авторы.

Они подчеркивают, что Россия в последние недели неуклонно продвигается на поле боя и усиливает свои атаки на украинские населенные пункты.

Пока это продолжение того же дипломатического Кабуки. По крайней мере, с российской стороны господин Путин по очевидным причинам пока не заинтересован в сделке, которая не соответствует его условиям — цитирует издание директора Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Габуева.

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Авторы отмечают, что хотя Трамп выражал растущее разочарование постоянными нападениями Путина на Украину, он не принял мер, чтобы оказать давление на Москву, которое было бы необходимо для прекращения войны.

Он, вероятно, продолжит откладывать ситуацию на потом и попытается подождать и посмотреть, что произойдет, вместо того, чтобы проактивно инвестировать в единственную, вероятно, жизнеспособную стратегию достижения мира на условиях, с которыми Украина может согласиться, а именно помочь украинцам истощить россиян до такой степени, что они вообще не получат никаких территориальных приобретений — говорит эксперт.

По мнению авторов, ракеты Patriot, которые Трамп обещал предоставить, помогут усилить противовоздушную оборону Украины, но не изменят принципиально баланс сил в войне. Высокопоставленные американские и европейские чиновники предупреждают, что арсенал дронов и ракет России, наносящих удары по украинским городам, значительно превышает количество ракет Patriot, которые Запад может доставить Киеву.

Напомним

Россия не скрывает, что не хочет прекращения огня, ведь, по ее убеждению, войска РФ продвигаются на фронте и побеждают Украину, однако это не так. Об этом по итогам переговоров в Турции между Украиной и Россией заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий.

14 июля президент США Дональд Трамп выразил недовольство Россией из-за войны в Украине. Он анонсировал введение 100% вторичных тарифов, если соглашение с Украиной не будет заключено в течение 50 дней.

В Офисе Президента Украины отреагировали на новый дедлайн от США для Путина, заявив, что «50 дней на размышления — это слишком много».

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