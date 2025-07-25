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Глухий кут: ультиматум Трампа кремлю не наблизив мир між росією та Україною ні на крок - WSJ

Київ • УНН

 • 170 перегляди

Третій раунд переговорів у Стамбулі не приніс результатів, росія продовжує наступ. Експерти зазначають, що попередження Трампа не вплинули на позицію москви, яка не зацікавлена в угоді на чужих умовах.

Глухий кут: ультиматум Трампа кремлю не наблизив мир між росією та Україною ні на крок - WSJ

Ультиматум президента США Дональда Трампа російському диктатору володимиру путіну ні на крок не наблизив росію та Україну до миру. Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що третій раунд прямих переговорів між українськими та російськими посадовцями, що відбувся в середу у Стамбулі, дав мало результатів - зокрема, голова української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров розповів, що "ми не маємо жодного прогресу щодо припинення бойових дій чи перемир'я".

Цей глухий кут підкреслив, як нещодавні попередження Трампа мало що зробили, щоб підштовхнути москву до поступок

- вказують автори.

Вони підкреслюють, що росія в останні тижні невпинно просувається на полі бою та посилює свої атаки на українські населені пункти.

Поки що це продовження того ж дипломатичного Кабукі. Принаймні з російського боку пан путін з очевидних причин поки що не зацікавлений в угоді, яка не відповідає його умовам

- цитує видання директора Берлінського центру Карнегі з вивчення росії та Євразії Олександра Габуєва.

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Автори зазначають, що хоча Трамп висловлював зростаюче розчарування постійними нападами путіна на Україну, він не вжив заходів, щоб чинити тиск на москву, який був би необхідний для припинення війни.

Він, ймовірно, продовжить відкладати ситуацію на потім і спробує почекати й подивитися, що станеться, замість того, щоб проактивно інвестувати в єдину, ймовірно, життєздатну стратегію досягнення миру на умовах, з якими Україна може погодитися, а саме допомогти українцям виснажити росіян до такої міри, що вони взагалі не отримають жодних територіальних здобутків

- каже експерт.

На думку авторів, ракети Patriot, які Трамп обіцяв надати, допоможуть посилити протиповітряну оборону України, але не змінять принципово баланс сил у війні. Високопоставлені американські та європейські чиновники попереджають, що арсенал дронів та ракет росії, що завдають ударів по українських містах, значно перевищує кількість ракет Patriot, які Захід може доставити Києву.

Нагадаємо

росія не приховує, що не хоче припинення вогню, адже, на її переконання, війська рф просуваються на фронті та перемагають Україну, проте це не так. Про це за підсумками перемовин у Туреччині між Україною та росією заявив речник МЗС України Георгій Тихий.

14 липня президент США Дональд Трамп висловив невдоволення росією через війну в Україні. Він анонсував запровадження 100% вторинних тарифів, якщо угоду з Україною не буде укладено протягом 50 днів.

В Офісі Президента України відреагували на новий дедлайн від США для путіна, заявивши, що "50 днів на роздуми - це забагато".

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Політика
Рустем Умєров
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Стамбул
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ
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